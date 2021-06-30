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Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirildi

30.06.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, üzerinde Arapça harf ve rakamlar bulunan yarı otomatik tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tabancanın kentte satılmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli H.B.G'de Alman menşeli üzerinde Arapça harf ve rakamlar yazılı 1800'lü yıllara ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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