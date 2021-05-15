Malatya'da terastan düşen kadın ağır yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 katlı bir binanın terasından düşen kadın ağır yaralandı.

Çöşnük Mahallesi'nde yaşayan A.U. evinin terasından basit düzenekli elektrikli asansörle eşya indirmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.



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