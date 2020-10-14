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Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 tutuklama

MALATYA HABERLERİ  | 14.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 tutuklama

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurucu meclis işlevini yürüten Demokratik Toplum Kongresi içerisinde kentte faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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