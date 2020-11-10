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Malatya'da terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:17 | Son Güncelleme

Malatya'da terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 el yapımı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 sustalı bıçak, 12 örgütsel kitap ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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