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Malatya’da toplu taşımada dezenfekteye devam

MALATYA HABERLERİ  | 06.05.2020 17:34 | Son Güncelleme

Malatya’da, Covid-19 önlemleri kapsamında otobüs ve trambüsler son seferlerinden sonra gerekli iç ve dış temizlikleri yapılıp dezenfekte edilerek, ertesi gün için halkın hizmetine hazır hale getiriliyor.Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve yerelde alınan tedbirler sonrasında vatandaşların evlerinde kalarak kurallara uymalarının ardından bazı hatlarda sefer sayısını azaltarak hizmetlerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Taşıma A.Ş (MOTAŞ), Özel Halk Otobüsleri de dahil toplam 110 Otobüs ve 15 Trambüs ile Malatya genelinde hizmet vermeye devam ediyor.

Malatya’da toplu taşımada dezenfekteye devam

Malatya’da, Covid-19 önlemleri kapsamında otobüs ve trambüsler son seferlerinden sonra gerekli iç ve dış temizlikleri yapılıp dezenfekte edilerek, ertesi gün için halkın hizmetine hazır hale getiriliyor.
Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve yerelde alınan tedbirler sonrasında vatandaşların evlerinde kalarak kurallara uymalarının ardından bazı hatlarda sefer sayısını azaltarak hizmetlerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Taşıma A.Ş (MOTAŞ), Özel Halk Otobüsleri de dahil toplam 110 Otobüs ve 15 Trambüs ile Malatya genelinde hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde bulunan otobüsler, trambüsler ve özel halk otobüsleri ile duraklar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının görüldüğü günden bu yana periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Toplu taşıma araçları MOTAŞ tarafından oluşturulan ekipler tarafından her gün sefer sonrası iç ve dış temizlikleri yapılarak mikroplara ve zararlı organizmalara karşı dezenfekte edilip güvenli bir şekilde hizmet edecek hale getiriliyor.

Malatya’da toplu taşımada dezenfekteye devam

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Öğle
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İkindi
16:17
Akşam
19:30
Yatsı
20:58

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Aslı Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
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