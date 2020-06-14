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Malatya’da torbacı operasyonu

MALATYA HABERLERİ  | 14.06.2020 21:47 | Son Güncelleme

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Malatya’da torbacı operasyonu

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca 6 adet fişek, 17 fişek halinde 10,75 gram metamfetamin maddesi, 5,21 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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