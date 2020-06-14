Malatya’da torbacı operasyonu

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca 6 adet fişek, 17 fişek halinde 10,75 gram metamfetamin maddesi, 5,21 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

