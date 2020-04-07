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Malatya’da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 07.04.2020 17:11 | Son Güncelleme

Malatya’da ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

Malatya’da ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 70,00 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Ekin Eczanesi
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