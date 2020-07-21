Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler operasyonda 2 kilo 147 gram sentetik kannabinoid, 2,39 gram metamfetamin, 11 yeşil reçeteye tabi hap, 3 hassa terazi ile 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

