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Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 08.02.2020 15:11 | Son Güncelleme

Malatya’da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Yeşilyurt ilçesi’nde meydana geldi.

Malatya’da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşilyurt ilçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehir Mezarlığı mevkinde meydana gelen kazada, 44 M 0001 H.A. idaresindeki minibüs ile F.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.Kaza da araç sürücüleri ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
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