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Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 12.12.2020 14:25 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Balaban mevkiinde meydana geldi.

Malatya’nın Darende ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 12 AAF 530 plakalı renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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