YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya’da trafik kazası: 4 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 24.02.2020 17:26 | Son Güncelleme

Malatya’da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.C. idaresindeki 44 NL 212 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 44 M 0118 plakalı minibüs Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan A.Y.,C.T.,S.A. yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü M.C. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı! İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

TOKİ kuraları Menteşe’de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan’da çekilecek

TOKİ kuraları Menteşe’de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan’da çekilecek

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Malatya Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:45
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

İpek Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.