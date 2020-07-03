YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da trenin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da trenin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 03.07.2020 16:42 | Son Güncelleme

Malatya'da trenin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da yük treninin çarptığı römorkun başka bir traktörün üstüne düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yazıhan ilçe merkezinde 02 AJ 123 plakalı traktörün römorkuna raylardan geçtiği sırada yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan römork, Selahattin Barut (48) idaresindeki 44 LP 645 plakalı traktörün üstüne düştü.

Sürücü Barut kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi Sıla ile kızı Damla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Damla Barut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Malatya Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:12
Sabah
05:01
Öğle
12:36
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:42

Malatya Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Gürkan Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Kışla Bakan Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

"Evde kal Hareketsiz Kalma" projesine ödül

"Evde kal Hareketsiz Kalma" projesine ödül

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Mısır Tarlasına Kenevir Ekmişler

Mısır Tarlasına Kenevir Ekmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.