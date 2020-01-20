Malatya’da uçak seferlerinin arttırılması talebi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yapılan açıklamada Malatya’da seyahatten bir hafta öncesinden uçak bileti bulunabildiği belirtilerek, uçak sefer sayısının arttırılmasının arttırılmasının önemine vurgu yapıldı.

MTSO tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ Havayolu taşımacılığındaki bu sorun Malatya’mızın ticaret hacmine de olumsuz yansımaktadır. İlimizde hava yolunu kullanan iş adamlarımızın, esnafımızın ve vatandaşımızın ulusal ve uluslararası bağlantıları, ticari faaliyetleri maalesef aksamaktadır. Şehrimize yatırım ve turizm amaçlı olarak ziyaret edecek ziyaretçilere cazibe ortamı yaratmaya çalıştığımız şehrimize olan kısıtlı sefer sayılarını göz önünde bulundurulduğunda eksi sonuç oluşturmaktadır. Bu bakımdan Türk Hava Yolları’nın ilimize olan İstanbul, Ankara ve diğer illerin sefer sayılarında geliş ve gidiş olarak artış talep etmekteyiz. Azalan sefer sayıları sebebi ile uçaklarda yer bulunmamaktadır. Bu çerçevede Malatya Hava limanının odak uçuş noktası olarak daha fazla sefer ile beslenmesi önem arz etmektedir.” denildi.

Açıklamada, MTSO tarafından yapılan araştırmalara da dikkat çekilerek, "2018 yılı Temmuz sonu itibari ile taşınan iç hat yolcu sayısı 518 bin’dir. 2019 yılı Temmuz sonu itibari ile iç hat taşınan yolcu sayısı 426 bin’dir.

Malatya taşınan yolcu sayıları 2018 de herhangi bir sefer kesintisi olmadan ortalama haftalık 34 seferdir. Malatya 2019 Ocak, Şubat, Mart yine ortalama haftalık 34 sefer olacak şekilde icra edilmiştir.

Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz sonu itibariyle 4 aylık dönemde THY tarafından Yeni hava limanın taşınması ve 737 max uçaklarının uçuştan kaldırılması sebebi ile toplam 57 sefer iptal edilmiştir.

Ayrıca Özel Hava yolu firmaları Pegasus yaz tarifesi kesintisi yapmıştır. Onur air Malatya ya olan uçuşunu tamamen iptal etmiştir. 2018 yılı ile 2019 yılı karşılaştırmalı ortalama THY sefer sayılarında yüzde 20 azalma söz konusu oldu. Diğer hava yolları da eklenirse Hava limanından toplam kapasite azalışı yüzde 32’dir" ifadeleri kullanıldı.

Yetersiz uçak seferleri nedeniyle bir hafta önceden bilet bulunabildiğini vurgulanan açıklamada, "Yaz dönemi için bu kapasite azalışı özellikle Gurbetçi yolcularımız için Malatya ya ulaşma ve rahat seyahat etmeleri açısından olumsuz bir durum ortaya çıkarmıştır. Malatya hava limanını Malatya dışında Elbistan, Adıyaman Gölbaşı ve Elazığ yolcularımız da rahatça ulaşım sağlayarak kullanabilmektedir. İlimizde bir hafta önceden uçak bileti bulmak imkansız hale gelmiş, Bu sebepten ötürü 400 TL’.nin altında uçak bileti temin etmek neredeyse imkansızdır. THY genel müdürlüğünün mevcut uçuş programlarını yeniden gözden geçirerek bölgemizin uçak seferlerini artırması ülkemiz ve bölgemiz kalkınması için elzemdir" ifadelerine de yer verildi.

