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Malatya'da uçuruma yuvarlanan araçtaki iki kardeşten biri öldü

25.11.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Pötürge ilçesinde uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Ersele Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 24 DN 577 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uçurumda yaptıkları arama çalışmalarında, yaklaşık 25 metre aşağıda araçtan savrulan Polat Coşkun (21) ve Umut Coşkun'a (35) ulaştı.

Sağlık ekipleri Polat Coşkun'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan abi Umut Coşkun ise yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası malatya pütürge

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