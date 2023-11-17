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Malatya’da uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama

17.11.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Malatya’da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 zanlı gözaltına alındı.

Malatya’da uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama

Zanlılardan 21’i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ile 15 Kasım tarihleri arasında yapılan çeşitli operasyonlarda, 27 bin 740 sentetik ecza maddesi, bir kilo 135 gram skunk maddesi, 326,2 gram kubar esrar, 205,91 gram metamfetamin, 189,85 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 tabanca, 1 tüfek, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 27 zanlıdan 6’sına adli kontrol uygulanırken, 21 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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