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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

16.03.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlardan birinde yeşil reçeteli 107 hap, 95,58 gram esrar, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Diğer operasyonda ise adresteki aramalarda, yeşil reçeteli 22 hap, bir miktar uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu.

Yakalanan 9 zanlının ​​​​​​​emniyetteki işlemleri sürüyor.

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