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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

09.08.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapacağı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda M.D. ve E.K. gözaltına alındı.

Zanlılardan 59 uyuşturucu hap, 91,23 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 925 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

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