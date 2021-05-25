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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

25.05.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen iki adrese düzenledikleri operasyonlarda 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde 360 gram kubar esrar, 13 kök Hint keneviri, 400 yeşil reçeteye tabi hap, 23,49 gram metamfetamin, 152,52 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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