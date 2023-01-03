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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

03.01.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde sevk edeceğini belirlediği bir aracı havalimanı yolu üzerinde kovalamaca sonucu durdurdu. Şüphelilerin kaçarken araçtan attığı yastığın içerisinde 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan M.K. ve K.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada ise Y.T. ve M.Ö'nün ikamet ve üst aramalarında 47 gram metamfetamin ve 26 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kale uygulama noktasında da durdurulan bir yolcu otobüsünde ise şüpheli F.Y'nin beline sarılı vaziyette 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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Gözaltı Malatya uyuşturucu operasyon

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