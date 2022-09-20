Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 839 sentetik hap, 1,29 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 980 lira ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, S.D, A.T.Ç, M.M. ve M.E tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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