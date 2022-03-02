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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

02.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 bin 38 yeşil reçeteye tabi hap, 133 gram uyuşturucu madde, 217 paket gümrük kaçağı sigara, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 9 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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