YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı

AA AA
02.05.2024 14:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde nisan ayında 234 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 353 şüpheliye yasal işlem yaptı.

Operasyonlarda, 50 kilo 899 gram sentetik uyuşturucu, 9 bin 98 uyuşturucu hap, 207 gram esrar, 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 24’ü tutuklandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangında yaralanarak kaldırıldığı hastanede ölen kadın kocasının ve kızının yanına defnedildiYangında yaralanarak kaldırıldığı hastanede ölen kadın kocasının ve kızının yanına defnedildi
Hırsızlık suçundan 15 yıl cezası bulunan firari yakalandıHırsızlık suçundan 15 yıl cezası bulunan firari yakalandı
Kars'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandıKars'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Malatya uyuşturucu operasyon

Malatya Namaz Vakitleri 2 Mayıs Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:22
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:26
Yatsı
20:53
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.