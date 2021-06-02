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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

02.06.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da, 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kamyonda narkotik köpekle arama yapıldı.

Aramada, ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 78 paket halinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ç. gözaltına alındı.​​​​​​​

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