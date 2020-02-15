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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 15.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Malatya’da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda yaptığı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Malatya’da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda yaptığı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 670.49 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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