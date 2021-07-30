Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 684 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan K.A ve B.Y, emniyete götürüldü.

