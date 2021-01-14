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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

14.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli bir kişinin evinde yapılan aramada 162 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda ise 226 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.​​​​​​​

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