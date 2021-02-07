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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

07.02.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

MALATYA - Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Fiziki takip yapan ekipler, B.E. ve K.Y'nin uyuşturucu madde satın aldığı sokak satıcılarının kimliklerini belirledi.

Yakalanan B.E. ve K.Y'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucu madde sattığı belirlenen B.Y'nin ikametinden yapılan aramada da çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, B.E, K.Y, B.Y, S.Y. ve B.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, S.Y. B.Y çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden B.E. ve K.Y. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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