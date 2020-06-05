YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

MALATYA HABERLERİ  | 05.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 67 mermi, 4 gram sentetik uyuşturucu ve yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Malatya Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:09
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:24
Akşam
19:54
Yatsı
21:34

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Barış Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Ferah Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı

Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.