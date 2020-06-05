Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 67 mermi, 4 gram sentetik uyuşturucu ve yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.