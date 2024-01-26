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Malatya’da uyuşturucu satan 4 şüpheli tutuklandı

İHA İHA
26.01.2024 11:46 | Son Güncelleme:
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Malatya’da uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya’da uyuşturucu satan 4 şüpheli tutuklandı

Batı illerinden Malatya’ya otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin yollandığı bilgisine ulaşan Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Torbacı olarak tabir edilen ‘Sokak Satıcılarına’ yönelik gerçekleştirilen operasyonda otobüs ile Malatya’ya getirilen uyuşturucu maddeyi getiren E.E.T isimli şüpheli yakalandı. Şahsın bagajında yapılan aramalarda 13 bin 776 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken şüpheliyi karşılamaya geldiği belirlenen F.A. ile bağlantısı tespit edilen M.K. ve A.B. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adliyeye sevk edilen E.E.T., F.A., M.K. ve A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da uyuşturucu satan 4 şüpheli tutuklandı

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