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Malatya’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 11.04.2020 19:42 | Son Güncelleme

Malatya’da yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan 1 kişi yakalandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirilirken,uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan 4 Yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.

Malatya’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Malatya’da yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirilirken,uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan 4 Yıl 2 ay hapis cezası bulunan A. A. yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahısın yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Malatya’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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