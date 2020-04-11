Malatya’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Malatya’da yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirilirken,uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan 4 Yıl 2 ay hapis cezası bulunan A. A. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahısın yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



