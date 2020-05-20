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Malatya’da uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 20.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Malatya’da uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, 503 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 13 gram Narkotik Madde, 4 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kartuş,1 Adet 7.65 ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait bir adet şarjör ve 14 adet fişek ile 2 adet kesici alet ele geçirildi.Uyuşturucu ve silahlarla ilgili 6 zanlı yakalanırken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

Malatya’da uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, 503 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 13 gram Narkotik Madde, 4 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kartuş,1 Adet 7.65 ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait bir adet şarjör ve 14 adet fişek ile 2 adet kesici alet ele geçirildi.
Uyuşturucu ve silahlarla ilgili 6 zanlı yakalanırken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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