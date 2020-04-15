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Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

MALATYA HABERLERİ  | 15.04.2020 17:32 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise serbest bırakıldıMalatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası bir araçta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 30,99 gram metamfetamin ile 431 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı
Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası bir araçta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 30,99 gram metamfetamin ile 431 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

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