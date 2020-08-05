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Malatya’da uyuşturucuya darbe

MALATYA HABERLERİ  | 05.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Malatya’da Jandarmanın kurduğu özel ekip uyuşturucuya geçit vermedi.

Malatya’da uyuşturucuya darbe

Malatya’da Jandarmanın kurduğu özel ekip uyuşturucuya geçit vermedi. Bir istihbaratı değerlendireler ekipler yaptığı baskınla bin 530 kök kenevir ele geçirirken bir şüphelide gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip uyuşturucu ve suçlara karşı savaş açtı. Edinilen bilgiye göre, Akçadağ İlçesine bağlı Doğanlar Mahallesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan ekipler Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi. Mahalle içinde bulunan bir ev ve bahçe içerisinde yapılan aramada bin 530 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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