YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

MALATYA HABERLERİ  | 15.06.2020 17:55 | Son Güncelleme

Malatya’da uyuşturucu kaçakçılığına geçit verilmezken, yasadışı kenevir bitkisi eken ve ruhsatsız av tüfeği bulunduran 3 zanlı yakalandı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da uyuşturucu kaçakçılığına geçit verilmezken, yasadışı kenevir bitkisi eken ve ruhsatsız av tüfeği bulunduran 3 zanlı yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Malatya’nın Kale İlçesinde, 3 şahsa ait bahçe ve adreste, eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, 480 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 36 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Konu ile ilgili üç şüpheli yakalanıp gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Malatya Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Adafı Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Yakıncı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çınar’dan Yeni Malatyaspor’a destek çağrısı

Çınar’dan Yeni Malatyaspor’a destek çağrısı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı

Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.