Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otobüsü durdurdu.

Yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B, çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

