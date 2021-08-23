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Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

23.08.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otobüsü durdurdu.

Yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B, çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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