Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Malatya'da valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otobüsü durdurdu.
Yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B, çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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