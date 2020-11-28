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Malatya’da vatandaş kurala uymuyor, kırmızı bölge yaygınlaşıyor

MALATYA HABERLERİ  | 28.11.2020 12:35 | Son Güncelleme

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tablosu ağırlaşıyor.

Malatya’da vatandaş kurala uymuyor, kırmızı bölge yaygınlaşıyor

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tablosu ağırlaşıyor. Hayat Eve sığar uygulamasına da yansıyan verilere göre, Malatya’da risk haritasının rengi tekrar kırmızıya döndü.
Uzun süre vaka sayısında ilk 5’de yer alana Malatya’da vaka sayısı geçen aylarda düşerken, bugünlerde hızlı ve yüksek bir artış görülüyor. Malatya’nın birçok bölgesinde de risk haritasının rengi kırmızıya döndü. Kentteki vaka artışı Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına da yansıdı.
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yansıyan verilere göre, Malatya’daki hasta sayıları özellikle son 3 ayda arttı, risk haritasının rengi beyaz ve yeşilden kırmızıya döndü.
HES uygulamasına göre, 31 Ağustos-26 Kasım tarihleri arasındaki korona virüs vaka artışları ortaya çıktı. 3 ay önce diğer renklerin de görülebildiği haritada şimdi ‘yüksek risk’i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu dikkat çekiyor.
Malatya’da vatandaşları kurallara uymamasından kırmızı bölgenin yaygınlaştığı kaydedildi.

Malatya’da vatandaş kurala uymuyor, kırmızı bölge yaygınlaşıyor

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