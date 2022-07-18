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Malatya'da yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedaviye alındı

18.07.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedaviye alındı

Malatya'da yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedaviye alındı

Malatya'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedavi altına alındı.

Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkisinde, yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaralı sincap ile kulaklı orman baykuşuna ilk müdahaleyi yaptı.

Koruma altına alınan hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Malatya'da yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedaviye alındı

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Anahtar Kelimeler:
Malatya doğa koruma ve milli parklar

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