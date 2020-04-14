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Malatya’da yasa dışı kenevir ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 14.04.2020 19:24 | Son Güncelleme

Malatya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 53 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Battalgazi İlçesine bağlı bir mahallede uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Malatya’da yasa dışı kenevir ele geçirildi

Malatya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 53 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Battalgazi İlçesine bağlı bir mahallede uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin evinde yapılan aramalarda yasa dışı ekilen 53 kök kenevir bitkisi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, kenevir bitkisi ile imha edildi.

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