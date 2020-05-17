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Malatya’da yaşlılar ikinci kez sokağa çıktı

MALATYA HABERLERİ  | 17.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün ikinci kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadılar.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün ikinci kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadılar. Malatya’da saatler 12.00’yi gösterdiğinde yaşlılar evlerine en yakın park ve bahçelere akın etti.
Yeni tip korona virüs salgını sürecinde risk gurubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken, kontrollü normalleşme süreci kapsamında belirli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilmesine bu hafta da devam edildi. Tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile bu hafta 12.00-18.00 saatleri arasında 65 yaş ve üstü vatandaşlar evlerine yürüme mesafesi şartıyla dışarı çıkabildi.
Yaşlılardan kimisi parkta spor yaparken, kimisi ise banklarda oturarak temiz havanın tadını çıkardı. Geçen hafta da 4 saat izinli çıkan yaşlılar bu hafta 6 saatlik bir izin ile dışarıda nefes almanın mutluluğunu yaşarken, kendilerine bu fırsatı tanıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiler.
Yaşlı vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını da isteyerek, bu sürecin biran önce sona ermesini dilediler.

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