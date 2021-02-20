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Malatya’da yaşlılara özel destek

20.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Malatya’da yaşlılara özel destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Yaşlı Hizmetleri Birimi 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik vermiş olduğu hizmetlere ek olarak vatandaşlarla birebir irtibata geçerek pandemi sürecinde bilgilendirme ve yönlendirme desteği veriyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınından dolayı belirli saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üzeri vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Yaşlı Hizmetleri Birimi 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik vermiş olduğu hizmetlere ek olarak vatandaşlarla birebir irtibata geçerek pandemi sürecinde bilgilendirme ve yönlendirme desteği veriyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınından dolayı belirli saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üzeri vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri birimi ekipleri 65 yaş üzeri 393 vatandaşla irtibata geçerek salgınla mücadelede daha bilinçli mücadele edilebilmesi için bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti veriyor.
Yaşlı Hizmetleri Birim Sorumlusu Nalan Öztürk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “65 yaş gurubunda olan vatandaşlarımız Covid 19 salgını sürecinde risk grubunda olmalarından dolayı, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın evlerinde almaları gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapmaktayız. Özellikle evde yalnız yaşayan yaşlılarımızdan ricamız, acil durumlarda ulaşılması gereken telefon numaralarının ile kullandıkları ilaçlar, varsa alerji durumları bir yere yazılmalı ve görünür bir noktaya bırakılmaları gerektiğinin önemini ifade ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımızla sürekli iletişimde kalarak sağlık desteği vermekteyiz. Sağlık konusunda bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti vermekteyiz. Covid-19 aşısı, kronik hastalıklar, aktif ve sağlıklı yaşlanma, kullandığı ilaçlar konusunda bilgi verip, bağımsız yaşamlarına katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bugün itibariyle 393 yaşlımızla iletişime geçtik ve gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Covid-19 pandemi sürecinde yaşlılarımız evlerinde sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmelerini için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Malatya’da yaşlılara özel destek

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