Malatya’da yaşlılara özel hizmet

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde sağlıklı evler oluşturmak ve elverişli yaşam alanı sağlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinde dezenfektan çalışmalarının yanında tadilat ve tamir gibi hizmetler vermeye devam ediyor.

Yaşlı Destek Programı (YADES) ‘Elimi Bırakma’ projesi kapsamında başlatılan program çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Birimi tarafından pandemi sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların evleri ziyaret edilerek dezenfektan çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara ayrıca kişisel hijyen paketi de hediye edildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yaşlı Hizmetleri birim sorumlusu Nalan Öztürk yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlıların pandemi sürecinden psikolojik ve fiziksel olarak daha az etkilenmelerine destek olmak için çalıştıklarını belirten Öztürk, "Şimdiye kadar 310 yaşlımızın evinde erişilebilir düzenlemeleri, yaşanabilir alanlar oluşturma bazında tadilat bakım onarım işi gerçekleştirildi. Bu yıl yine bu hizmete devam ediyoruz. Ayrıca yaşlı evlerine 180 ev eşyası yardımı yapıldı. Aynı zamanda yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak ve desteklemek adına ihtiyaçlı, kimsesiz, yakını olmayan 484 yaşlı vatandaşımızın evi temizlendi. Yatalak ve ortopedik sorunu olan yaşlılarımıza medikal malzeme temini, kişisel hijyen yardımı gibi malzemeleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz Yaşlı Destek Programı Elimi Bırakma Projesi Kapsamında temin etmekteyiz. YADES Elimi Bırakma Projesi kapsamında Covid-19 salgınları ile mücadelede PCR Testi pozitif veya temaslı olan yaşlılarımızın evini dezenfekte etmekteyiz. Çalışmalarımız kapsamında yaşlılarımıza kişisel hijyen paketini hediye ediyoruz" şeklinde konuştu.

