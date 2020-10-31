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Malatya’da yazdan kalma son günler

MALATYA HABERLERİ  | 31.10.2020 15:22 | Son Güncelleme

Ekim ayının son günleri olmasına rağmen Malatya’da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Ekim ayının son günleri olmasına rağmen Malatya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Gündüzleri hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyrettiği kentte vatandaşlar da Turgut Özal Tabiat Parkı’na akın ediyor.
Bu yıl korona virüs nedeniyle kısıtlı sosyal hayat sürerken, Ekim ayının son günleri olmasına rağmen Malatya’da hava sıcaklığı gündüz 20 derecenin üstünde seyrediyor. Havaların güneşli olmasını fırsat bilen Malatyalılar ise Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı’nda aileleri ile birlikte piknik yaparak, temiz havanın keyfini çıkarıyorlar.
Parkta bulunan Pınarbaşı göletinde bulunan deniz bisikletine de binen vatandaşlar yazdan kalma son günlerin tadını çıkarıyor.

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Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
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