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Malatya’da yoğun kar mesaisi

18.01.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar temizleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalarına devam eden Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’ne bağlı ekipler, özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların zorluk yaşamaması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar temizleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalarına devam eden Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’ne bağlı ekipler, özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların zorluk yaşamaması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yandan kırsalda ulaşıma kapanan mahalle yollarını hummalı bir şekilde açık tutan ekipler, diğer bir yandan şehir merkezinde, yaya üst geçit, park, kaldırım gibi sık kullanılan yerleri de temizliyor.
Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, Malatya merkezde kaldırım, yaya üst geçitler ve merdivenleri, çocuk parkları ve yürüyüş alanları, ana arter, ara yollar ve ilçe bağlantı yollarında kar temizleme çalışmalarını 800 personel ve 400 araçla sürdürüyor.
Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ayrıca Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi, Doğanyol ilçesi Gevheruşağı ve Yeşilköy Mahalleleri, Battalgazi İlçesi Gülümuşağı, Aşağıkoru, Beypınarı ve Uzundere Mahalleleri ile birlikte Akçadağ İlçesi Harunuşağı Mahallesi’nde kapanan mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını tamamladı.
Pütürge İlçesi Tepehan Mahalle Muhtarı Ekrem Şenatlı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı ekiplerinin kar yağışının başlamasıyla birlikte sabah saatlerine kadar ekiplerin temizleme ve yol açma çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, kar yağışından dolayı vatandaşların müsterih olmaları konusunda uyarıda bulundu. Mehmet Mert, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 ayaktayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle hızlı bir şekilde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar kar yağışından dolayı 631 mahallede ulaşım sorunu çözüldü. 167 mahallemizde de kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışması tamamlandı” dedi.

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