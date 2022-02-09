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Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı, 9 kişi yaralandı

09.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Malatya'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkisinde M.B. idaresindeki 44 J 5605 plakalı yolcu minibüsü ile İ.Ç. yönetimindeki 44 ACN 490 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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