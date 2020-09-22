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Malatya'da yolcu otobüsünde 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 22.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Valizlerinde uyuşturucu bulunan yolcu ile muavin gözaltına alındı

Malatya'da bir yolcu otobüsünde 2 kilo 515 gram kubar esrar ele geçirildi, yolcu ile otobüs muavini gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında, yolculardan E.E.A. ve otobüs muavini A.U.K'ye ait valiz içerisinde 2 kilo 515 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan yolcu ve otobüs muavini işlemleri için emniyete götürüldü.

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