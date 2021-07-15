YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da yük treni rayların üzerinde kalan kamyonete çarptı

Malatya'da yük treni rayların üzerinde kalan kamyonete çarptı

15.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yük treni rayların üzerinde kalan kamyonete çarptı

Malatya'da yük treni rayların üzerinde kalan kamyonete çarptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treni kamyonete çarptı, kazada yaralanan olmadı.

Ü.G. idaresindeki 34 AV 3436 plakalı kamyonet, Kuyulu Mahallesi'nde beton bloklarla kapatılan kontrolsüz tren yolu geçidinden geçmeye çalışırken rayların üzerinde kaldı.

Sürücü Ü.G, aracını raylardan çıkaramayınca kamyoneti terk etti.

Malatya istikametinden İskenderun'a giden 53519 sefer sayılı yük trenin çarpması sonucu kamyonet hurdaya döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltıMalatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:23
Sabah
05:08
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:57
Yatsı
21:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Akgün Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.