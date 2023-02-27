Malatya’daki 5.6 deprem şehri toz bulutuna çevirdi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya’da bugün 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 22 binanın yıkıldığı kentte cep telefonuyla çekilen görüntüde şehir adeta toz bulutuyla kaplanıyor.

