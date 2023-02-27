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Malatya’daki 5.6 deprem şehri toz bulutuna çevirdi

27.02.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da 12.04’te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle şehir adeta toz bulutuna çevirdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya’da bugün 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 22 binanın yıkıldığı kentte cep telefonuyla çekilen görüntüde şehir adeta toz bulutuyla kaplanıyor.

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