Malatya'daki 700 yıllık Şahabiyye-i Kübra Medresesi ayağa kaldırılacak

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da, yaklaşık 700 yıl önce yapılan ve günümüze kalıntıları kalan Şahabiyye-i Kübra Medresesi, başlatılan kazı çalışmalarının ardından hazırlanacak projeyle ayağa kaldırılacak.

Memlüklü Sultanı Melik El Eşref Şaban devrinde 1363-1376 tarihlerinde Battalgazi ilçesinde yaptırılan Şahabiyye-i Kübra Medresesi'ni gün yüzüne çıkarmak için Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce medresenin doğu kısmında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medresenin inşaa tarihini veren bir kitabenin bulunmadığını ancak Fransız Konsolos F. Grenard'ın burada yaptığı incelemede gördüğü kitabeyi yayınladığını, buna göre medresenin yaklaşık 700 yıl önce Mir-i Ümera lakabıyla ünlü Şahabettin Hızır adlı emir tarafından yaptırıldığını aktardı.

Yapının şu anda yıkık, eyvan ve taş kapısının bir kısmının ayakta olduğunu dile getiren Doğan, 2006'da yapılan ilk kazı çalışmalarında uzantılarının belirlendiğini anımsattı.

Kazıların bir süre durdurulduğunu, 2011-2012'de medresenin güneyinde bir kazı çalışması yaptıklarını ve muhtelif duvar kalıntılarına rastladıklarını kaydeden Doğan, "Bunların geneli ev mimarisine ait duvar kalıntıları." ifadelerini kullandı.