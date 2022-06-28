Malatya'daki silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli daha tutuklandı

Malatya'da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı daha tutuklandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde 18 Haziran'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş'ın silahla öldürülmesi, 6 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylelikle silahlı kavgaya ilişkin tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasında 18 Haziran'daki silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılıkça serbest bırakılmıştı. Daha sonra ise 2 zanlı daha tutuklanmıştı.

