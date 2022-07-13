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Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

13.07.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Miraç Gür'ün (24) kullandığı 44 BD 736 plakalı otomobil, Meydanbaşı Mahallesi Recai Kutan Caddesi Ali Baba Mezarlığı önünde refüje çarptı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen sürücü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Malatya

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